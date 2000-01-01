Романов Алексей Николаевич
Место рожденияд. Черепаны (Ивана Чиркова)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Черепаны (Ивана Чиркова)
Рождение ребёнка
23.02.1901
Дочь: Романова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Романова Пелагея Николаевна
д. Черепаны (Ивана Чиркова)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романова Пелагея Николаевна
Место жительства
Неизвестно
д. Черепаны (Ивана Чиркова)
Смерть
Неизвестно