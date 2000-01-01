Романов Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Алексей Николаевич

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Место рождения

д. Черепаны (Ивана Чиркова)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1901 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Черепаны (Ивана Чиркова)
Рождение ребёнка
23.02.1901

Дочь: Романова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Романова Пелагея Николаевна

д. Черепаны (Ивана Чиркова)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Пелагея Николаевна

Место жительства
Неизвестно
д. Черепаны (Ивана Чиркова)
Смерть
Неизвестно
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