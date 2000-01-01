Романова (Булатова) Пелагея Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Булатов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1901
Дочь: Романова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Романов Алексей Николаевич
д. Черепаны (Ивана Чиркова)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Телицын Степан Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Телицын Степан Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романов Алексей Николаевич
Смерть
Неизвестно