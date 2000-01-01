Романова (Булатова) Пелагея Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Булатова) Пелагея Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1901 г.р.
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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Булатов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1901

Дочь: Романова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Романов Алексей Николаевич

д. Черепаны (Ивана Чиркова)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телицын Степан Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телицын Степан Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Алексей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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