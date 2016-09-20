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Романов Иван Емельянович

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Место рождения

д. Черепаны (Ивана Чиркова)

Дата рождения

07.06.1891

Дата смерти

10.12.1968

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

Дети

1927 г.р.
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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1891

Отец: Романов Емельян Филатович

Мать: Романова Ольга

д. Черепаны (Ивана Чиркова)
Рождение ребёнка
05.04.1927

Сын: Романов Василий Иванович

Мать ребёнка: Романова Мария Алексеевна

д. Черепаны (Ивана Чиркова)
Рождение ребёнка
06.06.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
22.01.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
18.05.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Мария Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
д. Черепаны (Ивана Чиркова)
Смерть
10.12.1968
П. Павловск; Пермской обл.
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