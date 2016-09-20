Романов Иван Емельянович
Место рожденияд. Черепаны (Ивана Чиркова)
Дата рождения07.06.1891
Дата смерти10.12.1968
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1891
Отец: Романов Емельян Филатович
Мать: Романова Ольга
д. Черепаны (Ивана Чиркова)
Рождение ребёнка
05.04.1927
Мать ребёнка: Романова Мария Алексеевна
д. Черепаны (Ивана Чиркова)
Рождение ребёнка
06.06.1929
Рождение ребёнка
22.01.1934
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
18.05.1943
Место жительства
Неизвестно
д. Черепаны (Ивана Чиркова)
Смерть
10.12.1968
П. Павловск; Пермской обл.