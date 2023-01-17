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Романов Емельян Филатович

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Место рождения

д. Черепаны (Ивана Чиркова)

Дата рождения

1865

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Романов Филат

Мать: не указана

д. Черепаны (Ивана Чиркова)
Рождение ребёнка
07.06.1891

Сын: Романов Иван Емельянович

Мать ребёнка: Романова Ольга

д. Черепаны (Ивана Чиркова)
Рождение ребёнка
12.02.1921

Сын: Романов Василий Емельянович

Мать ребёнка: Романова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Павел Емельянович

Мать ребёнка: Романова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Фёдор Емельянович

Мать ребёнка: Романова Ольга

Место жительства
Неизвестно
д. Черепаны (Ивана Чиркова)
Смерть
1992
Суна, Сунский муниципальный район, Кировская область
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