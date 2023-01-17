Романов Емельян Филатович
Место рожденияд. Черепаны (Ивана Чиркова)
Дата рождения1865
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Романов Филат
Мать: не указана
д. Черепаны (Ивана Чиркова)
Рождение ребёнка
07.06.1891
Мать ребёнка: Романова Ольга
д. Черепаны (Ивана Чиркова)
Рождение ребёнка
12.02.1921
Сын: Романов Василий Емельянович
Мать ребёнка: Романова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Павел Емельянович
Мать ребёнка: Романова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Фёдор Емельянович
Мать ребёнка: Романова Ольга
Место жительства
Неизвестно
д. Черепаны (Ивана Чиркова)
Смерть
1992
Суна, Сунский муниципальный район, Кировская область