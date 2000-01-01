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Романов Василий Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1921

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

Жена

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1921

Отец: Романов Емельян Филатович

Мать: Романова Анна Алексеевна

Бракосочетание
1945

Жена: Романова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Анна Васильевна

Место жительства
Неизвестно
д. Кокуй
Смерть
2000
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