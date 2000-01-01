Алмазова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Алмазов Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Алмазов Дмитрий
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Апоницкая Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Алмазов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алмазова Раиса Дмитриевна
Отец ребёнка: Алмазов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алмазов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Алмазов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алмазова Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Алмазов Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алмазов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уварова Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Алмазов Дмитрий
Смерть
Неизвестно