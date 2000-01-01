Алмазова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алмазова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Алмазов Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Алмазов Дмитрий

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Апоницкая Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Алмазов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алмазова Раиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Алмазов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алмазов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Алмазов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алмазова Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Алмазов Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алмазов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уварова Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Алмазов Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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