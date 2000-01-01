Алмазов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Алмазов Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Алмазова ?
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Апоницкая Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Алмазова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алмазова Раиса Дмитриевна
Мать ребёнка: Алмазова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алмазов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Алмазова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уварова Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Алмазова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алмазова Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Алмазова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алмазова ?
Смерть
Неизвестно