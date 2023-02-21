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Алмазов Дмитрий Дмитриевич
Алмазов Дмитрий Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1884
Дата смерти
1943
Пол
Мужской
Отец
Алмазов Дмитрий
Мать
Алмазова ?
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец:
Алмазов Дмитрий
Мать:
Алмазова ?
Смерть
1943
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