Апоницкая (Алмазова) Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апоницкая (Алмазова) Александра Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Алмазов Дмитрий

Мать: Алмазова ?

Рождение ребёнка
22.12.1913

Дочь: Конокотина Екатерина Леонидовна

Отец ребёнка: Апоницкий Леонид Николаевич

Рождение ребёнка
28.02.1915

Дочь: Конокотина Елена Леонидовна

Отец ребёнка: Апоницкий Леонид Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Апоницкий Леонид Николаевич

Смерть
1978
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