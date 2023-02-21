Апоницкая (Алмазова) Александра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Алмазов Дмитрий
Мать: Алмазова ?
Рождение ребёнка
22.12.1913
Дочь: Конокотина Екатерина Леонидовна
Отец ребёнка: Апоницкий Леонид Николаевич
Рождение ребёнка
28.02.1915
Дочь: Конокотина Елена Леонидовна
Отец ребёнка: Апоницкий Леонид Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978