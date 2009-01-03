Конокотина (Апоницкая) Елена Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конокотина (Апоницкая) Елена Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1915

Дата смерти

03.01.2009

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1915

Отец: Апоницкий Леонид Николаевич

Мать: Апоницкая Александра Дмитриевна

Бракосочетание
13.10.1937

Муж: Лернер Борис Маркович

Сталинград
Рождение ребёнка
13.08.1938

Дочь: Гудкова Ирина Борисовна

Отец ребёнка: Лернер Борис Маркович

Астрахань
Бракосочетание
1949

Муж: Свищев Василий Петрович

Смерть
03.01.2009
Кирсанов, Тамбовская область, Россия
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Кирсанов
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