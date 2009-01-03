Конокотина (Апоницкая) Елена Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1915
Дата смерти03.01.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1915
Бракосочетание
13.10.1937
Сталинград
Рождение ребёнка
13.08.1938
Дочь: Гудкова Ирина Борисовна
Отец ребёнка: Лернер Борис Маркович
Астрахань
Бракосочетание
1949
Смерть
03.01.2009
Кирсанов, Тамбовская область, Россия
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Кирсанов