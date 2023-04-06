Шармар Косма Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смерти25.04.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: Шармар Иван Григорьевич
Мать: Наталья Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1839
Мать ребёнка: Мария Павловна
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Шармар Захар Кузьмич
Мать ребёнка: Мария Павловна
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Параскева Кузьминична
Мать ребёнка: Мария Павловна
Бракосочетание
19.10.1848
Жена: Васса Петровна
Межирич, Черкаська область
Рождество-Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Шармар Карп Кузьмич
Мать ребёнка: Васса Петровна
Рождение ребёнка
Между 1852 и 1854
Мать ребёнка: Васса Петровна
Лука, Черкаська область
Дата рождения вычислена из записи о браке
Рождение ребёнка
Около 1857
Мать ребёнка: Васса Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Павловна
Смерть
25.04.1885