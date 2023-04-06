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Шармар Косма Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

25.04.1885

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Шармар Иван Григорьевич

Мать: Наталья Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Шармар Никита Кузьмич

Мать ребёнка: Мария Павловна

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Шармар Захар Кузьмич

Мать ребёнка: Мария Павловна

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Параскева Кузьминична

Мать ребёнка: Мария Павловна

Бракосочетание
19.10.1848

Жена: Васса Петровна

Межирич, Черкаська область
Рождество-Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Шармар Карп Кузьмич

Мать ребёнка: Васса Петровна

Рождение ребёнка
Между 1852 и 1854

Сын: Шармар Степан Кузьмич

Мать ребёнка: Васса Петровна

Лука, Черкаська область
Дата рождения вычислена из записи о браке
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Шармар Иоаким Кузьмич

Мать ребёнка: Васса Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Павловна

Смерть
25.04.1885
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