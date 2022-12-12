село Лука, село Лука, Черкаська область (на 2018) — Familio

Лука

Черкаська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Черкасский уезд, Межиричская волость
1394. Луки, слобода бывшая владельческая, при реке Роси, дворов 106, жителей 743, 2 питейных дома

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Черкасский уезд, Межиричская волость
Лука сл.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Черкаська область
А-27430Лукаселор-н Канівськийсільрада Межиріцька
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