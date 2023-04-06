Наталья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталья Гавриловна

Наталья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Шармар Родион Иванович

Отец ребёнка: Шармар Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Шармар Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Евфросиния Ивановна

Отец ребёнка: Шармар Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Шармар Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Шармар Косма Иванович

Отец ребёнка: Шармар Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Шармар Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Шармар Адриан Иванович

Отец ребёнка: Шармар Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно