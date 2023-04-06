Наталья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1804
Отец ребёнка: Шармар Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Шармар Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Евфросиния Ивановна
Отец ребёнка: Шармар Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Шармар Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1818
Отец ребёнка: Шармар Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Шармар Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Шармар Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно