Чечулин Пётр Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1910
Мать ребёнка: Чечулина Евдокия Георгиевна
Рождение ребёнка
30.11.1916
Мать ребёнка: Чечулина Евдокия Георгиевна
Чечулина, Верхотурский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно