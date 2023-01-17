Чечулин Пётр Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чечулин Пётр Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1910

Сын: Чечулин Павел Петрович

Мать ребёнка: Чечулина Евдокия Георгиевна

Нижняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.11.1916

Сын: Чечулин Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Чечулина Евдокия Георгиевна

Чечулина, Верхотурский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чечулина Евдокия Георгиевна

Место жительства
Неизвестно
Нижняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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