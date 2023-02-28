Чечулин Павел Петрович
Место рождения
Дата рождения10.09.1910 ст.
Дата смертиДо 1994
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1910 ст.
Крещение
11.09.1910 ст.
Нижняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область
Церковь Преображения Господня
Призыв на военную службу
23.06.1941
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Место призыва: Алапаевский РВК, Свердловская обл., Алапаевский р-н Воинское звание: рядовой красноармеец Воинская часть: 23 ОРБВС (отдельный ремонтно-восстановительный батальон связи ) ЦАМО. Фонд: ... Показать все
Бракосочетание
С 1943 по 1947
Жена: Чечулина Анна Степановна
Место жительства
С 1943 по 1945
ул. Советская (Уральская), 9 "Сведения о жителях д. Чечулина из похозяйственной книги 1943-1945 г." д.17 л.88 (Алапаевский муниципальный архив, ф.р. – 89. Оп.2)
Военная награда
27.04.1945
Медаль "За боевые заслуги" Кто наградил: 6 гв. ТА Номер документа: 63/н https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1111710913/
Рождение ребёнка
29.10.1947
Мать ребёнка: Чечулина Анна Степановна
Рождение ребёнка
?.08.1949
Мать ребёнка: Чечулина Анна Степановна
Рождение ребёнка
12.01.1951
Дочь: Тонкушина Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Чечулина Анна Степановна
д. Чечулина, Синячихинский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.10.1952
Сын: Чечулин Владислав Павлович
Мать ребёнка: Чечулина Анна Степановна
Место жительства
С 1959 по 1960
Выписка из похозяйственной книги 1958-60 гг.
Смерть
До 1994