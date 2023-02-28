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Чечулин Павел Петрович

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Место рождения

Чечулина, Верхотурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

10.09.1910 ст.

Дата смерти

До 1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1910 ст.

Отец: Чечулин Пётр Георгиевич

Мать: Чечулина Евдокия Григорьевна

Чечулина, Верхотурский уезд, Пермская губерния
Крещение
11.09.1910 ст.
Нижняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область
Церковь Преображения Господня
Призыв на военную службу
23.06.1941
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Место призыва: Алапаевский РВК, Свердловская обл., Алапаевский р-н Воинское звание: рядовой красноармеец Воинская часть: 23 ОРБВС (отдельный ремонтно-восстановительный батальон связи ) ЦАМО. Фонд: ... Показать все
Бракосочетание
С 1943 по 1947

Жена: Чечулина Анна Степановна

Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область
Место жительства
С 1943 по 1945
Чечулина, Верхотурский уезд, Пермская губерния
ул. Советская (Уральская), 9 "Сведения о жителях д. Чечулина из похозяйственной книги 1943-1945 г." д.17 л.88 (Алапаевский муниципальный архив, ф.р. – 89. Оп.2)
Военная награда
27.04.1945
Медаль "За боевые заслуги" Кто наградил: 6 гв. ТА Номер документа: 63/н https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1111710913/
Рождение ребёнка
29.10.1947

Сын: Чечулин Юрий Павлович

Мать ребёнка: Чечулина Анна Степановна

Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
?.08.1949

Сын: Чечулин Виктор Павлович

Мать ребёнка: Чечулина Анна Степановна

Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.01.1951

Дочь: Тонкушина Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Чечулина Анна Степановна

д. Чечулина, Синячихинский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.10.1952

Сын: Чечулин Владислав Павлович

Мать ребёнка: Чечулина Анна Степановна

Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область
Место жительства
С 1959 по 1960
Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область
Выписка из похозяйственной книги 1958-60 гг.
Смерть
До 1994
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