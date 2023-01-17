Чечулин Фёдор Петрович
Место рождения
Дата рождения30.11.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1916
Военная служба
С 29.10.1937 по 10.05.1956
Место службы: 74 ПОГО ЗабВО Воинское звание: капитан Название источника донесения: Центральный Архив Министерства обороны Номер шкафа: 659 Номер ящика: 868
Призыв на военную службу
29.10.1937
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Место призыва: Алапаевский РВК, Свердловская обл., Алапаевский р-н
Место жительства
С 1943 по 1945
ул. Советская, 9 "Сведения о жителях д. Чечулина из похозяйственной книги 1943-1945 г." д.17 л.88 (Алапаевский муниципальный архив, ф.р. – 89. Оп.2)
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
10.08.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
30.09.1945
Медаль «За победу над Японией»
Смерть
Неизвестно