Чечулин Фёдор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧечулин Фёдор Петрович

Чечулин Фёдор Петрович

avatar

Место рождения

Чечулина, Верхотурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

30.11.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1916

Отец: Чечулин Пётр Георгиевич

Мать: Чечулина Евдокия Георгиевна

Чечулина, Верхотурский уезд, Пермская губерния
Военная служба
С 29.10.1937 по 10.05.1956
Место службы: 74 ПОГО ЗабВО Воинское звание: капитан Название источника донесения:  Центральный Архив Министерства обороны Номер шкафа: 659 Номер ящика: 868
Призыв на военную службу
29.10.1937
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Место призыва: Алапаевский РВК, Свердловская обл., Алапаевский р-н
Место жительства
С 1943 по 1945
Чечулина, Верхотурский уезд, Пермская губерния
ул. Советская, 9 "Сведения о жителях д. Чечулина из похозяйственной книги 1943-1945 г." д.17 л.88 (Алапаевский муниципальный архив, ф.р. – 89. Оп.2)
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
10.08.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
30.09.1945
Медаль «За победу над Японией»
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close