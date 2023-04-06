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Котковъ Иванъ

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.01.1836

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1836

Отец: Котковъ Карпъ

Мать: Коткова Аксинья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.02.1861

Жена: Коткова Евдокія

Рождение ребёнка
15.12.1861

Сын: Котковъ Даніилъ

Мать ребёнка: Коткова Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.01.1864

Дочь: Ефимова Марія

Мать ребёнка: Коткова Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1866

Дочь: Коткова Агафья

Мать ребёнка: Коткова Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1870

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Коткова Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1875

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Коткова Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Колесникова Ирина

Мать ребёнка: Коткова Евдокія

Рождение ребёнка
28.09.1879

Сын: Котковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Коткова Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.06.1883

Дочь: Хеврония

Мать ребёнка: Коткова Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.1884

Дочь: Анисья

Мать ребёнка: Коткова Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Евдокія

Мать ребёнка: Коткова Евдокія

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