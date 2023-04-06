Котковъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения01.01.1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1836
Отец: Котковъ Карпъ
Мать: Коткова Аксинья
Бракосочетание
20.02.1861
Жена: Коткова Евдокія
Рождение ребёнка
15.12.1861
Сын: Котковъ Даніилъ
Мать ребёнка: Коткова Евдокія
Рождение ребёнка
21.01.1864
Дочь: Ефимова Марія
Мать ребёнка: Коткова Евдокія
Рождение ребёнка
02.02.1866
Дочь: Коткова Агафья
Мать ребёнка: Коткова Евдокія
Рождение ребёнка
09.02.1870
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Коткова Евдокія
Рождение ребёнка
22.04.1875
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Коткова Евдокія
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Колесникова Ирина
Мать ребёнка: Коткова Евдокія
Рождение ребёнка
28.09.1879
Сын: Котковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Коткова Евдокія
Рождение ребёнка
27.06.1883
Дочь: Хеврония
Мать ребёнка: Коткова Евдокія
Рождение ребёнка
13.12.1884
Дочь: Анисья
Мать ребёнка: Коткова Евдокія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Евдокія
Мать ребёнка: Коткова Евдокія