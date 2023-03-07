Коткова (Матюнкова) Аксинья
Место рождения
Дата рождения1802
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Матюнковъ Кузьма
Мать: Матюнкова Ирина
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Хуртина Надежда
Отец ребёнка: Котковъ Карпъ
Рождение ребёнка
1828
Сын: Котковъ Тарасъ
Отец ребёнка: Котковъ Карпъ
Рождение ребёнка
1830
Сын: Котковъ Агафонъ
Отец ребёнка: Котковъ Карпъ
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Бычкова Федосья
Отец ребёнка: Котковъ Карпъ
Рождение ребёнка
10.10.1833
Сын: Котковъ Яковъ
Отец ребёнка: Котковъ Карпъ
Рождение ребёнка
01.01.1836
Сын: Котковъ Иванъ
Отец ребёнка: Котковъ Карпъ
Рождение ребёнка
28.07.1838
Дочь: Соломония
Отец ребёнка: Котковъ Карпъ
Рождение ребёнка
21.01.1841
Сын: Котковъ Иванъ
Отец ребёнка: Котковъ Карпъ
Рождение ребёнка
13.08.1843
Отец ребёнка: Котковъ Карпъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котковъ Карпъ