Коткова (Матюнкова) Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коткова (Матюнкова) Аксинья

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1802

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Матюнковъ Кузьма

Мать: Матюнкова Ирина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Хуртина Надежда

Отец ребёнка: Котковъ Карпъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Сын: Котковъ Тарасъ

Отец ребёнка: Котковъ Карпъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Котковъ Агафонъ

Отец ребёнка: Котковъ Карпъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Бычкова Федосья

Отец ребёнка: Котковъ Карпъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1833

Сын: Котковъ Яковъ

Отец ребёнка: Котковъ Карпъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1836

Сын: Котковъ Иванъ

Отец ребёнка: Котковъ Карпъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.07.1838

Дочь: Соломония

Отец ребёнка: Котковъ Карпъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.01.1841

Сын: Котковъ Иванъ

Отец ребёнка: Котковъ Карпъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.1843

Сын: Котковъ Лавръ (Флоръ)

Отец ребёнка: Котковъ Карпъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котковъ Карпъ

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