Котковъ Даніилъ
Место рождения
Дата рождения15.12.1861
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1861
Отец: Котковъ Иванъ
Мать: Коткова Евдокія
Бракосочетание
11.02.1883
Жена: Коткова Анна
Рождение ребёнка
04.12.1883
Дочь: Павлова Варвара
Мать ребёнка: Коткова Анна
Рождение ребёнка
?.03.1888
Сын: Котковъ Алексей
Мать ребёнка: Коткова Анна
Рождение ребёнка
04.08.1894
Дочь: Коткова Евдокия
Мать ребёнка: Коткова Анна
Рождение ребёнка
28.02.1897
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Коткова Анна
Рождение ребёнка
14.10.1899
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Коткова Анна