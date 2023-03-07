Котковъ Даніилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотковъ Даніилъ

Котковъ Даніилъ

avatar

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.12.1861

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1861

Отец: Котковъ Иванъ

Мать: Коткова Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.02.1883

Жена: Коткова Анна

Рождение ребёнка
04.12.1883

Дочь: Павлова Варвара

Мать ребёнка: Коткова Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.03.1888

Сын: Котковъ Алексей

Мать ребёнка: Коткова Анна

Рождение ребёнка
04.08.1894

Дочь: Коткова Евдокия

Мать ребёнка: Коткова Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.02.1897

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Коткова Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.10.1899

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Коткова Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close