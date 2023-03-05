Домна Кондратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Кондратова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1657

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1657

Отец: Кондрат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1695

Сын: Иван Филатов

Отец ребёнка: Филат Федотов

Рождение ребёнка
1702

Дочь: Матрона Филатова

Отец ребёнка: Филат Федотов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филат Федотов

Место жительства
Неизвестно
Кузнецкое, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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