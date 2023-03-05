Домна Кондратова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1657
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1657
Отец: Кондрат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1695
Сын: Иван Филатов
Отец ребёнка: Филат Федотов
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Матрона Филатова
Отец ребёнка: Филат Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филат Федотов
Место жительства
Неизвестно
Кузнецкое, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно