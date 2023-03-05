Филат Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филат Федотов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1657 г.р.

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федот

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1695

Сын: Иван Филатов

Мать ребёнка: Домна Кондратова

Рождение ребёнка
1702

Дочь: Матрона Филатова

Мать ребёнка: Домна Кондратова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Кондратова

Место жительства
Неизвестно
Кузнецкое, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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