Филат Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федот
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1695
Сын: Иван Филатов
Мать ребёнка: Домна Кондратова
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Матрона Филатова
Мать ребёнка: Домна Кондратова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Кондратова
Место жительства
Неизвестно
Кузнецкое, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно