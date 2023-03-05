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Матрона Филатова
Матрона Филатова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1702
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Филат Федотов
Мать
Домна Кондратова
1657 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец:
Филат Федотов
Мать:
Домна Кондратова
Смерть
Неизвестно
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