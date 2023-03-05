Матрона Филатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Филатова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1657 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Филат Федотов

Мать: Домна Кондратова

Смерть
Неизвестно