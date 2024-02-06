Мавра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

1773

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Карп Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Рождение ребёнка
1744

Сын: Иона Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Рождение ребёнка
1745

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Софья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванович

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Аксинья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванович

Смерть
1773
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