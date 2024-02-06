Мавра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смерти1773
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1727
Сын: Карп Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1744
Сын: Иона Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1745
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Софья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Аксинья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иванович
Смерть
1773