Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смерти1778
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1727
Сын: Карп Иванович
Мать ребёнка: Мавра Васильевна
Рождение ребёнка
1744
Сын: Иона Иванович
Мать ребёнка: Мавра Васильевна
Рождение ребёнка
1745
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Мавра Васильевна
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Софья Ивановна
Мать ребёнка: Мавра Васильевна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Аксинья Ивановна
Мать ребёнка: Мавра Васильевна
Смерть
1778