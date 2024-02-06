Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

1778

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Карп Иванович

Мать ребёнка: Мавра Васильевна

Рождение ребёнка
1744

Сын: Иона Иванович

Мать ребёнка: Мавра Васильевна

Рождение ребёнка
1745

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Мавра Васильевна

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Софья Ивановна

Мать ребёнка: Мавра Васильевна

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Аксинья Ивановна

Мать ребёнка: Мавра Васильевна

Смерть
1778
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