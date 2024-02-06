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Софья Ивановна
Софья Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1746
Дата смерти
1770
Пол
Женский
Отец
Иван Иванович
1702 г.р.
Мать
Мавра Васильевна
1708 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец:
Иван Иванович
Мать:
Мавра Васильевна
Смерть
1770
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