Привалова (Куцаева) Ольга Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Привалова (Куцаева) Ольга Макаровна

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Место рождения

Российская империя

Дата рождения

10.08.1901

Дата смерти

10.10.1991

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1901

Отец: Куцаев Макар

Мать: Куцаева Зена

Российская империя
Рождение ребёнка
09.09.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Привалов Александр (Алесь) Прокопович

Беларусская ССР
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Привалов Александр (Алесь) Прокопович

Рождение ребёнка
22.03.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Привалов Александр (Алесь) Прокопович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Привалов Александр (Алесь) Прокопович

Смерть
10.10.1991
Беларусская ССР
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