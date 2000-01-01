Привалова (Куцаева) Ольга Макаровна
Место рожденияРоссийская империя
Дата рождения10.08.1901
Дата смерти10.10.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1901
Отец: Куцаев Макар
Мать: Куцаева Зена
Российская империя
Рождение ребёнка
09.09.1922
Беларусская ССР
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
22.03.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
10.10.1991
Беларусская ССР