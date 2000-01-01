Куцаев Макар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1901
Дочь: Привалова Ольга Макаровна
Мать ребёнка: Куцаева Зена
Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1905
Мать ребёнка: Куцаева Зена
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Куцаева Зена
Белорусская ССР, Могилевская обл., Костюковичский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганна Макаровна
Мать ребёнка: Куцаева Зена
Смерть
Неизвестно