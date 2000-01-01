Куцаев Макар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куцаев Макар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1901

Дочь: Привалова Ольга Макаровна

Мать ребёнка: Куцаева Зена

Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Куцаев Ермолай Макарович

Мать ребёнка: Куцаева Зена

Рождение ребёнка
1905

Сын: Куцаев Алексей Макарович

Мать ребёнка: Куцаева Зена

Белорусская ССР, Могилевская обл., Костюковичский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганна Макаровна

Мать ребёнка: Куцаева Зена

Смерть
Неизвестно
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