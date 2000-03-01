Привалов Александр (Алесь) Прокопович
Место рожденияРоссийская империя
Дата рождения05.03.1889
Дата смерти09.05.1930
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1889
Отец: Привалов Прокоп
Мать: не указана
Российская империя
Рождение ребёнка
09.09.1922
Сын: Привалов Николай Александрович
Мать ребёнка: Привалова Ольга Макаровна
Беларусская ССР
Рождение ребёнка
1924
Сын: Привалов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Привалова Ольга Макаровна
Рождение ребёнка
22.03.1929
Сын: Привалов Иван Александрович
Мать ребёнка: Привалова Ольга Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Привалова Ольга Макаровна
Смерть
09.05.1930