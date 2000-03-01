Привалов Александр (Алесь) Прокопович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Привалов Александр (Алесь) Прокопович

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Место рождения

Российская империя

Дата рождения

05.03.1889

Дата смерти

09.05.1930

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1889

Отец: Привалов Прокоп

Мать: не указана

Российская империя
Рождение ребёнка
09.09.1922

Сын: Привалов Николай Александрович

Мать ребёнка: Привалова Ольга Макаровна

Беларусская ССР
Рождение ребёнка
1924

Сын: Привалов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Привалова Ольга Макаровна

Рождение ребёнка
22.03.1929

Сын: Привалов Иван Александрович

Мать ребёнка: Привалова Ольга Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Привалова Ольга Макаровна

Смерть
09.05.1930
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