Куцаева Зена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1901
Дочь: Привалова Ольга Макаровна
Отец ребёнка: Куцаев Макар
Российская империя
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Куцаев Макар
Белорусская ССР, Могилевская обл., Костюковичский р-н
Рождение ребёнка
Около 1905
Отец ребёнка: Куцаев Макар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганна Макаровна
Отец ребёнка: Куцаев Макар
Смерть
Неизвестно