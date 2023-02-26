Мягков Тарасий Герасимов
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1773
Дата смерти11.04.1824
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1773
Отец: Герасим Трофимов
Мать: не указана
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1794
Сын: Пётр ст
Мать ребёнка: Матрона Андреева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1796
Сын: Иоанн ст
Мать ребёнка: Матрона Андреева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1797
Дочь: Фёкла Тарасова
Мать ребёнка: Матрона Андреева
Рождение ребёнка
16.03.1799
Мать ребёнка: Матрона Андреева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1801
Дочь: Домникия Тарасова
Мать ребёнка: Матрона Андреева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1803
Дочь: Феодосия Тарасова
Мать ребёнка: Матрона Андреева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1806
Сын: Пётр мл
Мать ребёнка: Матрона Андреева
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1807
Сын: Прохор Тарасов
Мать ребёнка: Матрона Андреева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1809
Сын: Иоанн Тарасов
Мать ребёнка: Матрона Андреева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810
Сын: Андрей Тарасов
Мать ребёнка: Матрона Андреева
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Параскева Тарасова
Мать ребёнка: Матрона Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Андреева
Смерть
11.04.1824
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.