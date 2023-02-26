Мягков Тарасий Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМягков Тарасий Герасимов

Мягков Тарасий Герасимов

avatar

Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1773

Дата смерти

11.04.1824

Пол

Мужской

Отец

1739 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1775 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Герасим Трофимов

Мать: не указана

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1794

Сын: Пётр ст

Мать ребёнка: Матрона Андреева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1796

Сын: Иоанн ст

Мать ребёнка: Матрона Андреева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1797

Дочь: Фёкла Тарасова

Мать ребёнка: Матрона Андреева

Рождение ребёнка
16.03.1799

Сын: Мягков Никифор Тарасов

Мать ребёнка: Матрона Андреева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1801

Дочь: Домникия Тарасова

Мать ребёнка: Матрона Андреева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1803

Дочь: Феодосия Тарасова

Мать ребёнка: Матрона Андреева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1806

Сын: Пётр мл

Мать ребёнка: Матрона Андреева

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1807

Сын: Прохор Тарасов

Мать ребёнка: Матрона Андреева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1809

Сын: Иоанн Тарасов

Мать ребёнка: Матрона Андреева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810

Сын: Андрей Тарасов

Мать ребёнка: Матрона Андреева

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Параскева Тарасова

Мать ребёнка: Матрона Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Андреева

Смерть
11.04.1824
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close