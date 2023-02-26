Домникия Тарасова
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.01.1801
Дата смерти14.05.1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1801
Отец: Мягков Тарасий Герасимов
Мать: Матрона Андреева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.10.1819
Муж: Евсевий (Игнатов)
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1826
Сын: Евсеев Пётр Евсеев
Отец ребёнка: Евсевий (Игнатов)
Рождение ребёнка
1826
Сын: Ефим Евсеев
Отец ребёнка: Евсевий (Игнатов)
Рождение ребёнка
17.01.1830
Сын: Афанасий Евсевиев
Отец ребёнка: Евсевий (Игнатов)
Рождение ребёнка
24.01.1832
Дочь: Ксения (Евсеева)
Отец ребёнка: Евсевий (Игнатов)
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Аксиния Евсеева
Отец ребёнка: Евсевий (Игнатов)
Рождение ребёнка
До 1836
Сын: Ефим Евсеев
Отец ребёнка: Евсевий (Игнатов)
Рождение ребёнка
06.02.1837
Сын: Парфений Евсеев
Отец ребёнка: Евсевий (Игнатов)
Смерть
14.05.1847