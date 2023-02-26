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Домникия Тарасова

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.01.1801

Дата смерти

14.05.1847

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1801

Отец: Мягков Тарасий Герасимов

Мать: Матрона Андреева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.10.1819

Муж: Евсевий (Игнатов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1826

Сын: Евсеев Пётр Евсеев

Отец ребёнка: Евсевий (Игнатов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Ефим Евсеев

Отец ребёнка: Евсевий (Игнатов)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1830

Сын: Афанасий Евсевиев

Отец ребёнка: Евсевий (Игнатов)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.01.1832

Дочь: Ксения (Евсеева)

Отец ребёнка: Евсевий (Игнатов)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Аксиния Евсеева

Отец ребёнка: Евсевий (Игнатов)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1836

Сын: Ефим Евсеев

Отец ребёнка: Евсевий (Игнатов)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.02.1837

Сын: Парфений Евсеев

Отец ребёнка: Евсевий (Игнатов)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
14.05.1847
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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