Рахманинов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахманинов Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рахманинов Иевлий (Иов)

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1767

Сын: Рахманинов Николай Федорович

Мать ребёнка: Рахманинова Лукерья

http://www.geni.com/people/Николай-Федорович-Рахманинов/6000000020719968462?through=6000000031183981370
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Рахманинов Егор Федорович

Мать ребёнка: Рахманинова Лукерья

Рождение ребёнка
После 1771

Дочь: Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Рахманинова Лукерья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рахманинова Лукерья

Смерть
1790
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