Рахманинов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1790
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рахманинов Иевлий (Иов)
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1767
Сын: Рахманинов Николай Федорович
Мать ребёнка: Рахманинова Лукерья
http://www.geni.com/people/Николай-Федорович-Рахманинов/6000000020719968462?through=6000000031183981370
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Рахманинов Егор Федорович
Мать ребёнка: Рахманинова Лукерья
Рождение ребёнка
После 1771
Дочь: Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Рахманинова Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рахманинова Лукерья
Смерть
1790