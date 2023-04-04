Рахманинова (Вечеслова) Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахманинова (Вечеслова) Лукерья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вечеслов Артамон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Рахманинов Николай Федорович

Отец ребёнка: Рахманинов Федор

http://www.geni.com/people/Николай-Федорович-Рахманинов/6000000020719968462?through=6000000031183981370
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Рахманинов Егор Федорович

Отец ребёнка: Рахманинов Федор

Рождение ребёнка
После 1771

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Рахманинов Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахманинов Федор

Смерть
Неизвестно
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