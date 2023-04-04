Рахманинова (Вечеслова) Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вечеслов Артамон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Рахманинов Николай Федорович
Отец ребёнка: Рахманинов Федор
http://www.geni.com/people/Николай-Федорович-Рахманинов/6000000020719968462?through=6000000031183981370
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Рахманинов Егор Федорович
Отец ребёнка: Рахманинов Федор
Рождение ребёнка
После 1771
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Рахманинов Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рахманинов Федор
Смерть
Неизвестно