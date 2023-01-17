Ширкина Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Александра Трифоновна
Отец ребёнка: Ширкин Трифон Авраамович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Ширманов Матвей Трифонович
Отец ребёнка: Ширкин Трифон Авраамович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Людмила Трифоновна
Отец ребёнка: Ширкин Трифон Авраамович
Рождение ребёнка
02.02.1843
Дочь: Мария Трифоновна
Отец ребёнка: Ширкин Трифон Авраамович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Ширманов Павел Трифонович
Отец ребёнка: Ширкин Трифон Авраамович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ираида Трифоновна
Отец ребёнка: Ширкин Трифон Авраамович
Крещение
24.04.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
12.06.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Ширкин Трифон Авраамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ширкин Владимир Трифонович
Отец ребёнка: Ширкин Трифон Авраамович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно