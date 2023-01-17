Ширкина Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширкина Мария Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Александра Трифоновна

Отец ребёнка: Ширкин Трифон Авраамович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837

Сын: Ширманов Матвей Трифонович

Отец ребёнка: Ширкин Трифон Авраамович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Людмила Трифоновна

Отец ребёнка: Ширкин Трифон Авраамович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.02.1843

Дочь: Мария Трифоновна

Отец ребёнка: Ширкин Трифон Авраамович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Ширманов Павел Трифонович

Отец ребёнка: Ширкин Трифон Авраамович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ираида Трифоновна

Отец ребёнка: Ширкин Трифон Авраамович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
24.04.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
12.06.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1851

Сын: Ширкин Петр Трифонович

Отец ребёнка: Ширкин Трифон Авраамович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширкин Владимир Трифонович

Отец ребёнка: Ширкин Трифон Авраамович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширкин Трифон Авраамович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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