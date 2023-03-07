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Ширкин Владимир Трифонович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1807 г.р.

Мать

1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ширкин Трифон Авраамович

Мать: Ширкина Мария Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
05.02.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Единоверческого священника Алексия Евдокимова Бердникова дочь девица Александра
Крещение
29.01.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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