(Ширманова) Мария Трифоновна
Место рождения
Дата рождения02.02.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1843
Отец: Ширкин Трифон Авраамович
Мать: Ширкина Мария Егоровна
Крещение
05.02.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Единоверческого священника Алексия Евдокимова Бердникова дочь девица Александра
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно