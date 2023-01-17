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(Ширманова) Мария Трифоновна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

02.02.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1807 г.р.

Мать

1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1843

Отец: Ширкин Трифон Авраамович

Мать: Ширкина Мария Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
05.02.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Единоверческого священника Алексия Евдокимова Бердникова дочь девица Александра
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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