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Ширманов Павел Трифонович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1807 г.р.

Мать

1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Ширкин Трифон Авраамович

Мать: Ширкина Мария Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
20.01.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
06.09.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
01.02.1859
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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