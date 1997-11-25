Савина (Иваровская) Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения23.12.1924
Дата смерти25.11.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1924
Рождение ребёнка
22.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Терещенко Василий Захарович
Рождение ребёнка
07.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савин Михаил Семенович
Смерть
25.11.1997
Похороны
Неизвестно
Белогорск, город Белогорск, Амурская область