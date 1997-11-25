Савина (Иваровская) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина (Иваровская) Анна Яковлевна

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Место рождения

Рождественка, Серышевский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

23.12.1924

Дата смерти

25.11.1997

Пол

Женский

Отец

Около 1891 г.р.

Мать

Около 1889 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1924

Отец: Иваровский Яков Антонович

Мать: Иваровская Ольга Семеновна

Рождественка, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
22.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терещенко Василий Захарович

Рождение ребёнка
07.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савин Михаил Семенович

Смерть
25.11.1997
Похороны
Неизвестно
Белогорск, город Белогорск, Амурская область
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