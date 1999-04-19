Савин Михаил Семенович
Место рождения
Дата рождения19.07.1916
Дата смертиОколо 19.04.1999
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1916
Отец: Семен Савин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савина Анна Яковлевна
Смерть
Около 19.04.1999
Похороны
Неизвестно
Белогорск, город Белогорск, Амурская область