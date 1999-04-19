Савин Михаил Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савин Михаил Семенович

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Место рождения

Павловка, Белогорский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

19.07.1916

Дата смерти

Около 19.04.1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1916

Отец: Семен Савин

Мать: не указана

Павловка, Белогорский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
07.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савина Анна Яковлевна

Смерть
Около 19.04.1999
Похороны
Неизвестно
Белогорск, город Белогорск, Амурская область
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