Семен Савин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семен Савин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1915 г.р.
1916 г.р.
1920 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1915

Сын: Савин Александр Семенович

Мать ребёнка: не указана

Павловка, Белогорский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
19.07.1916

Сын: Савин Михаил Семенович

Мать ребёнка: не указана

Павловка, Белогорский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Савин Владимир Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
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