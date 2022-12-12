Семен Савин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1915
Сын: Савин Александр Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1916
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно