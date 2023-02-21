Иваровская (Полонская) Ольга Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иваровская (Полонская) Ольга Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Около 1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1924 г.р.
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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1924

Дочь: Савина Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Иваровский Яков Антонович

Рождественка, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Около 1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иваровский Яков Антонович

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иваровский Яков Антонович

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иваровский Яков Антонович

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иваровский Яков Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иваровский Яков Антонович

Смерть
Около 1985
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