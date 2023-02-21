Иваровская (Полонская) Ольга Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиОколо 1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1924
Дочь: Савина Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Иваровский Яков Антонович
Рождественка, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Около 1929
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Около 1985