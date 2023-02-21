Иваровский Яков Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиОколо 1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1924
Дочь: Савина Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Иваровская Ольга Семеновна
Рождественка, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Около 1929
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Около 1977