Маслов Борис Нефедович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Борис Нефедович

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Место рождения

Aleksin, Tula Oblast Russia

Дата рождения

1716

Дата смерти

1782

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Маслов Нефед Елизарович/Назарович

Мать: Татьяна Тихоновна

Aleksin, Tula Oblast Russia
Рождение ребёнка
1736

Сын: Маслов Н Борисович

Мать ребёнка: Маслова Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Маслова Матрёна Борисовна

Мать ребёнка: Маслова Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
1748

Сын: Маслов Алексей Борисович

Мать ребёнка: Маслова Федосья Ивановна

Aleksin, Tula Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1782
Aleksin, Tula Oblast Russia
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