Маслов Борис Нефедович
Место рожденияAleksin, Tula Oblast Russia
Дата рождения1716
Дата смерти1782
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Aleksin, Tula Oblast Russia
Рождение ребёнка
1736
Сын: Маслов Н Борисович
Мать ребёнка: Маслова Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Маслова Матрёна Борисовна
Мать ребёнка: Маслова Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Маслова Федосья Ивановна
Aleksin, Tula Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1782
Aleksin, Tula Oblast Russia