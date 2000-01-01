Маслов Нефед Елизарович/Назарович
Место рожденияАлексин, Тульская губерния Россия
Дата рождения1697
Дата смертиДо 1748
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: Маслов М Игнатьевич
Мать: Оксинья Климентьевна
Алексин, Тульская губерния Россия
Рождение ребёнка
1716
Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна
Aleksin, Tula Oblast Russia
Рождение ребёнка
1719
Сын: Маслов Я Нефедович
Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна
Aleksin, Tula Oblast Russian Federation
Рождение ребёнка
1720
Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна
Рождение ребёнка
1727
Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна
Aleksin, Tula Oblast Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Смерть
До 1748