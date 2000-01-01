Маслов Нефед Елизарович/Назарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Нефед Елизарович/Назарович

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Место рождения

Алексин, Тульская губерния Россия

Дата рождения

1697

Дата смерти

До 1748

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Маслов М Игнатьевич

Мать: Оксинья Климентьевна

Алексин, Тульская губерния Россия
Рождение ребёнка
1716

Сын: Маслов Борис Нефедович

Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна

Aleksin, Tula Oblast Russia
Рождение ребёнка
1719

Сын: Маслов Я Нефедович

Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна

Aleksin, Tula Oblast Russian Federation
Рождение ребёнка
1720

Сын: Маслов Fktrctq Нефедович

Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна

Рождение ребёнка
1727

Сын: Маслов Илья Нефедович

Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна

Aleksin, Tula Oblast Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Смерть
До 1748
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