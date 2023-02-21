Татьяна Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1716

Сын: Маслов Борис Нефедович

Отец ребёнка: Маслов Нефед Елизарович/Назарович

Aleksin, Tula Oblast Russia
Рождение ребёнка
1719

Сын: Маслов Я Нефедович

Отец ребёнка: Маслов Нефед Елизарович/Назарович

Aleksin, Tula Oblast Russian Federation
Рождение ребёнка
1720

Сын: Маслов Fktrctq Нефедович

Отец ребёнка: Маслов Нефед Елизарович/Назарович

Рождение ребёнка
1727

Сын: Маслов Илья Нефедович

Отец ребёнка: Маслов Нефед Елизарович/Назарович

Aleksin, Tula Oblast Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
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