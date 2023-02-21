Татьяна Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1716
Отец ребёнка: Маслов Нефед Елизарович/Назарович
Aleksin, Tula Oblast Russia
Рождение ребёнка
1719
Сын: Маслов Я Нефедович
Отец ребёнка: Маслов Нефед Елизарович/Назарович
Aleksin, Tula Oblast Russian Federation
Рождение ребёнка
1720
Отец ребёнка: Маслов Нефед Елизарович/Назарович
Рождение ребёнка
1727
Отец ребёнка: Маслов Нефед Елизарович/Назарович
Aleksin, Tula Oblast Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно