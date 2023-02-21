Маслова Федосья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова Федосья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Маслов Н Борисович

Отец ребёнка: Маслов Борис Нефедович

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Маслова Матрёна Борисовна

Отец ребёнка: Маслов Борис Нефедович

Рождение ребёнка
1748

Сын: Маслов Алексей Борисович

Отец ребёнка: Маслов Борис Нефедович

Aleksin, Tula Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1789
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