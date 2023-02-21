Маслова Федосья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Сын: Маслов Н Борисович
Отец ребёнка: Маслов Борис Нефедович
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Маслова Матрёна Борисовна
Отец ребёнка: Маслов Борис Нефедович
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Маслов Борис Нефедович
Aleksin, Tula Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1789