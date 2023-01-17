Гончаров Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Булгакова Зоя Васильевна
Мать ребёнка: Гончарова Мария Егоровна
Гладышево, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1926
Сын: Гончаров Николай Васильевич
Мать ребёнка: Гончарова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Гончарова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Гончарова Мария Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гончарова Мария Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Ястребовка, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1943