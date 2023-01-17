Гончаров Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаров Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Булгакова Зоя Васильевна

Мать ребёнка: Гончарова Мария Егоровна

Гладышево, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Гончаров Николай Васильевич

Мать ребёнка: Гончарова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Гончарова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Гончарова Мария Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончарова Мария Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Ястребовка, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1943
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