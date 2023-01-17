Гончарова (Меринова) Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти10.03.1973
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Булгакова Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Гончаров Василий
Гладышево, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1926
Сын: Гончаров Николай Васильевич
Отец ребёнка: Гончаров Василий
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Гончаров Василий
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Гончаров Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гончаров Василий
Место жительства
Неизвестно
Ястребовка, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
10.03.1973