Гончарова (Меринова) Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова (Меринова) Мария Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

10.03.1973

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Меринов Егор Филиппович

Мать: Меринова Акулина Алексеевна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Булгакова Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Гончаров Василий

Гладышево, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Гончаров Николай Васильевич

Отец ребёнка: Гончаров Василий

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Гончаров Василий

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Гончаров Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаров Василий

Место жительства
Неизвестно
Ястребовка, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
10.03.1973
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