(Гончарова) Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гончарова) Любовь Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Гончаров Василий

Мать: Гончарова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
1970

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алла Ивановна

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Ястребовка, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1996
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