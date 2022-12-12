(Гончарова) Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Гончаров Василий
Мать: Гончарова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
1970
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алла Ивановна
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Ястребовка, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1996