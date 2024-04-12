Делиев Дмитрий Варфоломеевич
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Рождение ребёнка
1905
Сын: Делиев /армадов/ Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1908
Сын: Делиев Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно